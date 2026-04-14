BioInvent International AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QJRW / ISIN: SE0015244520

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BioInvent International Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BioInvent International Registered öffnet voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -1,903 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,770 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 32,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 14,9 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 22,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -7,359 SEK je Aktie, gegenüber -5,060 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 277,8 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 226,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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