Erste Schätzungen: Bioporto A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bioporto A-S wird voraussichtlich am 10.03.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,050 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,060 DKK je Aktie vermeldet.

Bioporto A-S soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,5 Millionen DKK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,5 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,200 DKK, gegenüber -0,290 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 24,0 Millionen DKK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 23,2 Millionen DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at