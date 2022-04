Erste Schätzungen: Bioporto A-S stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bioporto A-S wird sich voraussichtlich am 11.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,070 DKK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,67 Prozent verringert. Damals waren -0,060 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 14,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,6 Millionen DKK. Dementsprechend geht der Experte bei Bioporto A-S für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,4 Millionen DKK aus.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,240 DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,210 DKK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 25,4 Millionen DKK aus, nachdem im Vorjahr 24,3 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at