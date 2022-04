Erste Schätzungen: Biotec Pharmacon AS gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Biotec Pharmacon AS veröffentlicht voraussichtlich am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,355 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 51,06 Prozent erhöht. Damals waren 0,235 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 4,94 Prozent auf 42,5 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,5 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 1,27 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,918 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 158,5 Millionen NOK, gegenüber 128,0 Millionen NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at