Erste Schätzungen: Biotec Pharmacon AS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Biotec Pharmacon AS stellt voraussichtlich am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,065 NOK gegenüber 0,060 NOK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 30,6 Millionen NOK – ein Plus von 24,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Biotec Pharmacon AS 24,5 Millionen NOK erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,135 NOK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,170 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 111,3 Millionen NOK, gegenüber 104,4 Millionen NOK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at