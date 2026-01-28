Biotec Pharmacon ASAShs Aktie
WKN: A0HGR5 / ISIN: NO0010014632
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Biotec Pharmacon AS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Biotec Pharmacon AS stellt voraussichtlich am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,065 NOK gegenüber 0,060 NOK im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 30,6 Millionen NOK – ein Plus von 24,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Biotec Pharmacon AS 24,5 Millionen NOK erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,135 NOK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,170 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 111,3 Millionen NOK, gegenüber 104,4 Millionen NOK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
