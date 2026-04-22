Erste Schätzungen: Biotec Pharmacon AS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Biotec Pharmacon AS wird voraussichtlich am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,020 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Biotec Pharmacon AS noch -0,060 NOK je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 30,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 30,4 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,3 Millionen NOK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,400 NOK, während im vorherigen Jahr noch 0,190 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 136,8 Millionen NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 112,6 Millionen NOK waren.

Redaktion finanzen.at