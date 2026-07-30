Biotec Pharmacon ASAShs Aktie

Biotec Pharmacon ASAShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HGR5 / ISIN: NO0010014632

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Biotec Pharmacon AS präsentiert Quartalsergebnisse

Biotec Pharmacon AS öffnet voraussichtlich am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,110 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 NOK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 23,32 Prozent auf 33,0 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,8 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,320 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,190 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 140,0 Millionen NOK, gegenüber 112,6 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Biotec Pharmacon ASAShs

mehr Nachrichten