Erste Schätzungen: Biotec Pharmacon AS präsentiert Quartalsergebnisse

Biotec Pharmacon AS öffnet voraussichtlich am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,110 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 NOK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 23,32 Prozent auf 33,0 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,8 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,320 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,190 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 140,0 Millionen NOK, gegenüber 112,6 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at