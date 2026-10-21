Erste Schätzungen: Biotec Pharmacon AS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Biotec Pharmacon AS stellt voraussichtlich am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,060 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Biotec Pharmacon AS ebenfalls einen Gewinn von 0,060 NOK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 16,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 33,2 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,5 Millionen NOK umgesetzt.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,290 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,190 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 134,7 Millionen NOK, gegenüber 112,6 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at