Erste Schätzungen: Birchcliff Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Birchcliff Energy wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,194 CAD gegenüber 0,240 CAD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 10,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 217,3 Millionen CAD gegenüber 196,9 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,443 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,240 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 842,1 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 695,6 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at