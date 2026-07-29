Birchcliff Energy LtdShs Aktie
WKN DE: A0LAT0 / ISIN: CA0906971035
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29.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Birchcliff Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Birchcliff Energy wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass Birchcliff Energy für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,080 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 5,24 Prozent auf 173,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Birchcliff Energy noch 164,4 Millionen CAD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,600 CAD je Aktie, gegenüber 0,240 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 817,5 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 695,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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