Birchcliff Energy LtdShs Aktie

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WKN DE: A0LAT0 / ISIN: CA0906971035

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Birchcliff Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Birchcliff Energy wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Birchcliff Energy für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,080 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 5,24 Prozent auf 173,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Birchcliff Energy noch 164,4 Millionen CAD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,600 CAD je Aktie, gegenüber 0,240 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 817,5 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 695,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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