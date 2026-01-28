Birchcliff Energy LtdShs Aktie
WKN DE: A0LAT0 / ISIN: CA0906971035
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Birchcliff Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Birchcliff Energy gibt voraussichtlich am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,092 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Birchcliff Energy 0,130 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 20,18 Prozent auf 190,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Birchcliff Energy noch 158,8 Millionen CAD umgesetzt.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,317 CAD im Vergleich zu 0,210 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 720,0 Millionen CAD, gegenüber 601,3 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Birchcliff Energy LtdShs
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Birchcliff Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Birchcliff Energy präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Birchcliff Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Birchcliff Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Birchcliff Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Birchcliff Energy LtdShs
Aktien in diesem Artikel
|Birchcliff Energy LtdShs
|4,50
|0,81%