Birchcliff Energy LtdShs Aktie

Birchcliff Energy LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LAT0 / ISIN: CA0906971035

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Birchcliff Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Birchcliff Energy gibt voraussichtlich am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,092 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Birchcliff Energy 0,130 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 20,18 Prozent auf 190,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Birchcliff Energy noch 158,8 Millionen CAD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,317 CAD im Vergleich zu 0,210 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 720,0 Millionen CAD, gegenüber 601,3 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

