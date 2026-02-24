Erste Schätzungen: Bird Construction präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bird Construction veröffentlicht voraussichtlich am 11.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,525 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,590 CAD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 906,0 Millionen CAD gegenüber 936,7 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,87 CAD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,84 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 3,43 Milliarden CAD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,40 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at