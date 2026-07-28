Erste Schätzungen: Bird Construction veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bird Construction wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,590 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 59,46 Prozent erhöht. Damals waren 0,370 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 12,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 957,5 Millionen CAD gegenüber 850,8 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,57 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,860 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,93 Milliarden CAD, gegenüber 3,40 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at