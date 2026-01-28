Erste Schätzungen: Birkenstock mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Birkenstock präsentiert in der voraussichtlich am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 18 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,243 EUR je Aktie gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 18 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 402,3 Millionen EUR, was einem Umsatz von 385,8 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,03 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,06 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,35 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,32 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

