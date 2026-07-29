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WKN DE: A3EXD1 / ISIN: JE00BS44BN30

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Birkenstock mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Birkenstock wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 19 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,754 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Birkenstock noch ein Gewinn pro Aktie von 0,780 USD in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 19 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 714,6 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 719,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,06 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,33 Milliarden EUR, gegenüber 2,32 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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