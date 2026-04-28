Erste Schätzungen: Birkenstock zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Birkenstock veröffentlicht voraussichtlich am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 18 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,591 EUR je Aktie gegenüber 0,590 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 18 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 622,1 Millionen EUR, was einem Umsatz von 604,5 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,05 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,06 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 2,33 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 2,32 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at