Erste Schätzungen: Bitfarms informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bitfarms wird voraussichtlich am 15.08.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,050 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bitfarms -0,020 USD je Aktie verloren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 48,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 31,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,190 USD, gegenüber 0,130 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 212,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 169,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at