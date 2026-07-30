Bjorn Borg AB Registered Shs Aktie

Bjorn Borg AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40CXM / ISIN: SE0021921327

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bjorn Borg Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bjorn Borg Registered wird voraussichtlich am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,393 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,160 SEK je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,87 Prozent auf 241,4 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 225,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,00 SEK je Aktie, gegenüber 3,66 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,11 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 1,04 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bjorn Borg AB Registered Shs

mehr Nachrichten