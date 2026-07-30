Erste Schätzungen: Bjorn Borg Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bjorn Borg Registered wird voraussichtlich am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,393 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,160 SEK je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,87 Prozent auf 241,4 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 225,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,00 SEK je Aktie, gegenüber 3,66 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,11 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 1,04 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at