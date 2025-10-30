Erste Schätzungen: Bjorn Borg Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bjorn Borg Registered wird voraussichtlich am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,37 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bjorn Borg Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 1,39 SEK in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 4,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 298,4 Millionen SEK gegenüber 285,1 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,44 SEK, während im vorherigen Jahr noch 2,89 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,05 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 989,7 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at