Bjorn Borg AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A40CXM / ISIN: SE0021921327

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bjorn Borg Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bjorn Borg Registered wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,18 SEK. Dies würde einer Verringerung von 17,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bjorn Borg Registered 1,43 SEK je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Bjorn Borg Registered nach den Prognosen von 2 Analysten 293,2 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 280,0 Millionen SEK umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,99 SEK aus. Im Vorjahr waren 3,66 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 1,11 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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