Erste Schätzungen: Bjorn Borg Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bjorn Borg Registered wird sich voraussichtlich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,467 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bjorn Borg Registered 0,400 SEK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 1,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 234,6 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 238,4 Millionen SEK aus.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,58 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,89 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,04 Milliarden SEK, gegenüber 989,7 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at