Bjorn Borg AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A40CXM / ISIN: SE0021921327
|
29.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bjorn Borg Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Bjorn Borg Registered wird sich voraussichtlich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,467 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bjorn Borg Registered 0,400 SEK je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 1,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 234,6 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 238,4 Millionen SEK aus.
2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,58 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,89 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,04 Milliarden SEK, gegenüber 989,7 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bjorn Borg AB Registered Shs
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Bjorn Borg Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.11.25
|Ausblick: Bjorn Borg Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Bjorn Borg Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.08.25
|Ausblick: Bjorn Borg Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
31.07.25
|Erste Schätzungen: Bjorn Borg Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Bjorn Borg AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Bjorn Borg AB Registered Shs
|5,63
|-0,71%