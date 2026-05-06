Erste Schätzungen: BJs Wholesale Club legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BJs Wholesale Club wird voraussichtlich am 21.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

21 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,04 USD aus. Im letzten Jahr hatte BJs Wholesale Club einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie eingefahren.

17 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,38 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,52 USD je Aktie, gegenüber 4,38 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 22,71 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 21,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at