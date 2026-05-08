BJ's Wholesale Club Holdings Aktie

BJ's Wholesale Club Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JPDX / ISIN: US05550J1016

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08.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BJs Wholesale Club mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BJs Wholesale Club wird voraussichtlich am 22.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorstellen.

21 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD gegenüber 1,13 USD im Vorjahresquartal.

17 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,38 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,52 USD, gegenüber 4,38 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 22,71 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,46 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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