BJ's Wholesale Club Holdings Aktie
WKN DE: A2JPDX / ISIN: US05550J1016
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06.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BJs Wholesale Club stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BJs Wholesale Club lässt sich voraussichtlich am 21.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BJs Wholesale Club die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 22 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,17 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BJs Wholesale Club 1,14 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 18 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,61 Prozent auf 5,95 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte BJs Wholesale Club noch 5,38 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,52 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,38 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,66 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 21,46 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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