Erste Schätzungen: BJs Wholesale Club zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BJs Wholesale Club lädt voraussichtlich am 05.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,923 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 0,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,920 USD je Aktie erzielt worden waren.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,28 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei BJs Wholesale Club für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,54 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,36 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,00 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 21,43 Milliarden USD, gegenüber 20,50 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at