BKV Aktie

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WKN DE: A3D2RU / ISIN: US05603J1088

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BKV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BKV wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,245 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BKV 1,23 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 355,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 69,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BKV einen Umsatz von 209,8 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,49 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,98 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,58 Milliarden USD, gegenüber 903,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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