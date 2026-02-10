Erste Schätzungen: BKV vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BKV wird sich voraussichtlich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,310 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BKV noch -0,680 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 46,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 260,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 178,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,57 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -2,000 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 930,8 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 615,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at