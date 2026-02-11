Erste Schätzungen: Black Diamond Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Black Diamond Group lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,162 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,25 Prozent erhöht. Damals waren 0,160 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 110,6 Millionen CAD gegenüber 132,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 16,71 Prozent.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,605 CAD, gegenüber 0,420 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 424,0 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 403,0 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at