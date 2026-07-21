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WKN: 867434 / ISIN: US0921131092

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Black Hills zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Black Hills äußert sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten schätzen, dass Black Hills für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,407 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 513,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 17,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Black Hills einen Umsatz von 439,0 Millionen USD eingefahren.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,34 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,45 Milliarden USD, gegenüber 2,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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