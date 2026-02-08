Erste Schätzungen: Black Stone Minerals LP Partnership Units legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Black Stone Minerals LP Partnership Units wird voraussichtlich am 23.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,263 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Black Stone Minerals LP Partnership Units noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Black Stone Minerals LP Partnership Units mit einem Umsatz von insgesamt 98,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21,16 Prozent verringert.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,15 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 433,4 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 439,4 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at