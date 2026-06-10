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10.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BlackBerry stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BlackBerry öffnet voraussichtlich am 25.06.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,039 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 CAD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 187,6 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 9,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171,2 Millionen CAD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,249 CAD je Aktie, gegenüber 0,120 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 825,1 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 761,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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