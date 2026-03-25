BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|
25.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BlackBerry stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BlackBerry äußert sich voraussichtlich am 09.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,062 CAD je Aktie gegenüber -0,010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 197,0 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,7 Millionen CAD in den Büchern standen.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,193 CAD, gegenüber -0,180 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 734,1 Millionen CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 740,4 Millionen CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BlackBerry Ltd
Analysen zu BlackBerry Ltd
Aktien in diesem Artikel
|BlackBerry Ltd
|2,80
|1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.