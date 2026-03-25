Erste Schätzungen: BlackBerry stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BlackBerry äußert sich voraussichtlich am 09.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,062 CAD je Aktie gegenüber -0,010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 197,0 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,7 Millionen CAD in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,193 CAD, gegenüber -0,180 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 734,1 Millionen CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 740,4 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at