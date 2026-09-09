BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
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09.09.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: BlackBerry vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
BlackBerry wird sich voraussichtlich am 24.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,059 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,030 CAD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,07 Prozent auf 201,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte BlackBerry noch 177,8 Millionen CAD umgesetzt.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,268 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,120 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 862,8 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 761,9 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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