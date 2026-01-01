BlackRock Aktie

BlackRock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
01.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: BlackRock stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BlackRock äußert sich voraussichtlich am 15.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 12,65 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BlackRock ein EPS von 10,63 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 21,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,54 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,76 Milliarden USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 48,20 USD, gegenüber 42,01 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 24,00 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 20,90 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu BlackRock Inc Registered Shs

Analysen zu BlackRock Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

BlackRock Inc Registered Shs 918,70 -0,44% BlackRock Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

