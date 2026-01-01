Erste Schätzungen: BlackRock stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BlackRock äußert sich voraussichtlich am 15.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 12,65 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BlackRock ein EPS von 10,63 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 21,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,54 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,76 Milliarden USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 48,20 USD, gegenüber 42,01 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 24,00 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 20,90 Milliarden USD generiert worden waren.

