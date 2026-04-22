BlackRock TCP Capital Aktie

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WKN DE: A2N4AB / ISIN: US09259E1082

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BlackRock TCP Capital stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BlackRock TCP Capital lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,196 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BlackRock TCP Capital 0,250 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 40,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 167,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,773 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,050 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 153,4 Millionen USD, gegenüber -76,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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