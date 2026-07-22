Erste Schätzungen: BlackRock TCP Capital verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BlackRock TCP Capital wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,200 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BlackRock TCP Capital in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 359,07 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 38,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch -14,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,809 USD, gegenüber -1,050 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 155,0 Millionen USD im Vergleich zu -76,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at