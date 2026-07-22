Erste Schätzungen: BlackSky Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher

BlackSky Technology wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,377 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll BlackSky Technology nach den Prognosen von 10 Analysten 30,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 38,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,504 USD, wohingegen im Vorjahr noch -2,090 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 137,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 106,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at