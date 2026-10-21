BlackSky Technology Aktie
WKN DE: A40JYA / ISIN: US09263B2079
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BlackSky Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher
BlackSky Technology stellt voraussichtlich am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,232 USD gegenüber -0,440 USD im Vorjahresquartal.
BlackSky Technology soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 102,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,534 USD, gegenüber -2,090 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 141,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 106,6 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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