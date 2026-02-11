Erste Schätzungen: BlackSky Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BlackSky Technology wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass BlackSky Technology im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,010 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,16 Prozent auf 37,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BlackSky Technology noch 30,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,283 USD im Vergleich zu -2,670 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 108,5 Millionen USD, gegenüber 102,1 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

