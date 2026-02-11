BlackSky Technology Aktie
WKN DE: A40JYA / ISIN: US09263B2079
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: BlackSky Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
BlackSky Technology wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass BlackSky Technology im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,010 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,16 Prozent auf 37,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BlackSky Technology noch 30,4 Millionen USD umgesetzt.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,283 USD im Vergleich zu -2,670 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 108,5 Millionen USD, gegenüber 102,1 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BlackSky Technology Inc Registered Shs
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: BlackSky Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: BlackSky Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: BlackSky Technology präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)