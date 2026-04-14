Blackstone Mortgage Trust Aktie
WKN DE: A1T90Y / ISIN: US09257W1009
|
14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Blackstone Mortgage Trust, stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Blackstone Mortgage Trust, wird voraussichtlich am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,408 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 121,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 66,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 365,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,78 USD, gegenüber 0,640 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 465,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,52 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Blackstone Mortgage Trust, Inc.
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Blackstone Mortgage Trust, stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Blackstone Mortgage Trust, stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Blackstone Mortgage Trust, stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)