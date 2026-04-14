Erste Schätzungen: Blackstone Mortgage Trust, stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Blackstone Mortgage Trust, wird voraussichtlich am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,408 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 121,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 66,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 365,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,78 USD, gegenüber 0,640 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 465,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,52 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at