Erste Schätzungen: Blackstone Mortgage Trust, stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Blackstone Mortgage Trust, wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,393 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Blackstone Mortgage Trust, noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.

Blackstone Mortgage Trust, soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 119,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 70,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,807 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -1,170 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 448,6 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 1,77 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at