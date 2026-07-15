Erste Schätzungen: Blackstone Mortgage Trust, zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Blackstone Mortgage Trust, lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Blackstone Mortgage Trust, im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,417 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 138,3 Millionen USD – ein Minus von 64,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Blackstone Mortgage Trust, 393,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,44 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,640 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 479,9 Millionen USD, gegenüber 1,52 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at