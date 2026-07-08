Erste Schätzungen: Blackstone öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Blackstone wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,34 USD je Aktie gegenüber 0,980 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,38 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 10,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,06 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

22 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,87 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,87 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 14,76 Milliarden USD, gegenüber 13,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at