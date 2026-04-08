Blackstone Aktie

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WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Blackstone präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Blackstone wird voraussichtlich am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,36 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 70,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,45 Milliarden USD – ein Plus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Blackstone 2,89 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,20 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,87 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,41 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 13,65 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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