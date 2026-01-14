Erste Schätzungen: Blackstone präsentiert Quartalsergebnisse

Blackstone lädt voraussichtlich am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,53 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 66,30 Prozent erhöht. Damals waren 0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 18,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,67 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,49 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,31 USD je Aktie, gegenüber 3,62 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 12,67 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 12,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at