Erste Schätzungen: Blackstone Secured Lending Fund Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Blackstone Secured Lending Fund Registered wird voraussichtlich am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,786 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Blackstone Secured Lending Fund Registered ein EPS von 0,750 USD je Aktie vermeldet.

Blackstone Secured Lending Fund Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 359,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 359,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,21 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,45 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,42 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,32 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at