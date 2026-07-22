Blackstone Secured Lending Fund Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3DHXC / ISIN: US09261X1028

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Blackstone Secured Lending Fund Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Blackstone Secured Lending Fund Registered wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

10 Analysten schätzen, dass Blackstone Secured Lending Fund Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,661 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,680 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Blackstone Secured Lending Fund Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,67 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 326,8 Millionen USD im Vergleich zu 335,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,74 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,46 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,27 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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