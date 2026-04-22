Blade Air Mobilit a Aktie

Blade Air Mobilit a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CPJD / ISIN: US0926671043

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Blade Air Mobility A präsentiert Quartalsergebnisse

Blade Air Mobility A wird voraussichtlich am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,035 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Blade Air Mobility A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 63,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Blade Air Mobility A 54,3 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,100 USD aus. Im Vorjahr waren 0,500 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 269,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 197,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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