Erste Schätzungen: Blade Air Mobility A präsentiert Quartalsergebnisse

Blade Air Mobility A wird voraussichtlich am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,035 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Blade Air Mobility A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 63,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Blade Air Mobility A 54,3 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,100 USD aus. Im Vorjahr waren 0,500 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 269,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 197,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at