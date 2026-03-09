Blaize Holdings Aktie

Blaize Holdings

WKN DE: A40WDD / ISIN: US0929151076

09.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Blaize gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Blaize wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,164 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,53 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,170 USD je Aktie erzielt worden waren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 22,0 Millionen USD für Blaize, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -2,254 USD je Aktie, gegenüber -0,270 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 36,9 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Blaize Holdings Inc Registered Shs

Analysen zu Blaize Holdings Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Blaize Holdings Inc Registered Shs

