Erste Schätzungen: Blaize gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Blaize wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,164 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,53 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,170 USD je Aktie erzielt worden waren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 22,0 Millionen USD für Blaize, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -2,254 USD je Aktie, gegenüber -0,270 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 36,9 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at