Erste Schätzungen: Blaize verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Blaize wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,136 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 126,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,060 USD je Aktie erzielt worden waren.
Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 11,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,808 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,270 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 36,5 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
